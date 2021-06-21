Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye ile ilgili Ukrayna açıklaması /21 Haziran 2021 21:45

Rusya'dan Türkiye ile ilgili Ukrayna açıklaması

Türkiye'nin son dönemde Ukrayna ile yaptığı askeri işbirliği konusunu gündeme getiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakında Türkiye tarafıyla, Ankara’nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakında Türkiye tarafıyla, Ankara’nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir basın toplantısında, “Ukrayna ile Türkiye’nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin yapılan Ukrayna Dışişleri açıklamasından bahsettiniz. Ukrayna’nın NATO içerisine çekilmesi girişimleri hususunda ne düşündüğümüzü gayet açık ve net bir biçimde belirttik” dedi.

Lavrov, “Hiç şüphem yok ki ciddi ve sağduyulu ülkeler neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyor" diye ekledi. 
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