Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da günlük vaka sayısı 500'ün altında /21 Haziran 2021 21:57

İtalya'da günlük vaka sayısı 500'ün altında

Bir dönem koronavirüsün merkez üslerinden birisi olarak görülen İtalya'da alınan tedbirler, aşılama ve yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte günlük vakaların 500'ün altına düştüğü belirtildi.

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İtalya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 495 vaka tespit edildi. 

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 81 bin 752 Koronavirüs testi yapıldığı ve 495 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 253 bin 460’a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 291’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 320 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 76 bin 853 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 385’e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 46 milyon 219 bin 493 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 880 bin 154 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
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