Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 51 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 294 vaka /21 Haziran 2021 21:41

Türkiye'de 51 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 294 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.  

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.

VAKA SAYISI ARTTI!

Sağlık Bakanlığı'nın 20 Haziran verilerine göre, 213 bin 297 test yapılırken semptom gösteren 409 hastayla birlikte 5 bin 91 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 5 bin 294'e yükseldi.

63 kişi hayatını kaybederken 4 bin 219 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 21 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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