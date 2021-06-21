Türkiye'de 51 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 294 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.





VAKA SAYISI ARTTI!





Sağlık Bakanlığı'nın 20 Haziran verilerine göre, 213 bin 297 test yapılırken semptom gösteren 409 hastayla birlikte 5 bin 91 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 5 bin 294'e yükseldi.





63 kişi hayatını kaybederken 4 bin 219 kişi de sağlığına kavuşmuştu.





Türkiye'nin 21 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







