Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler.... /03 Mart 2022 11:26

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

ABD'nin Rusya'ya yönelik açıkladığı yaptırımlara tepki gösteren Rus vatandaşları ABD'li teknoloji üreticisi Apple'ın ürünlerini kırıp çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'nın Donbass bölgesi ve NATO tehdidini gerekçe göstererek Ukrayna'yı işgal etmesinin 8. gününde başta ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere NATO'ya üye hemen hemen bütün ülkelerden yaptırım kararları gelmeye başladı.

ABD'nin yaptırım kararlarına ise Rus vatandaşlarından yurdum insanını hatırlatan ilginç tepkiler gelmeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir Rus vatandaşının para ödeyerek aldığı ABD'nin teknoloji üreten firması Apple'ın ürünlerini ABD'ye tepki olarak kırması dikkat çekti.

YURDUM İNSANINI HATIRLATTILAR
Ortaya çıkan görüntüler, çeşitli sebeplerle, ABD'yi ve Avrupa ülkelerini protesto ederken, portakal bıçaklayan ya da dolar yakan AKP'ye yakın vatandaşları hatırlattı.
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