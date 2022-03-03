Samanyolu Haber /Spor / NBA'de gecenin sonuçları /03 Mart 2022 11:25

NBA'de gecenin sonuçları

Philadelphia 76ers'in yeni transferi James Harden, seyircisi önündeki ilk maçında 26 sayı attı. Cedi Osman ve Alperen Şengün takımlarıyla mağlup oldu.

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26 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla takımının üst üste dördüncü galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. 5 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, bir asistle maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'e 119-98 mağlup oldu.20 dakika süre alan Cedi Osman 9 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.

Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets da sahasında Utah Jazz'a uzatmada 132-127 yenildi ve üst üste 11. mağlubiyetini aldı. Kenardan gelerek 18 dakika süre alan Alperen Şengün, 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Sonuçlar:

  • Orlando Magic-Indiana Pacers: 114-122 (uzatmada)
  • Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 98-119
  • Philadelphia 76ers-New York Knicks: 123-108
  • New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 125-95
  • Houston Rockets-Utah Jazz: 127-132 (uzatmada)
  • Milwaukee Bucks-Miami Heat: 120-119
  • Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 107-119
  • Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-90
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