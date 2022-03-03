NBA'de gecenin sonuçları

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'e 119-98 mağlup oldu.20 dakika süre alan Cedi Osman 9 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.
Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets da sahasında Utah Jazz'a uzatmada 132-127 yenildi ve üst üste 11. mağlubiyetini aldı. Kenardan gelerek 18 dakika süre alan Alperen Şengün, 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
Sonuçlar:
- Orlando Magic-Indiana Pacers: 114-122 (uzatmada)
- Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 98-119
- Philadelphia 76ers-New York Knicks: 123-108
- New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 125-95
- Houston Rockets-Utah Jazz: 127-132 (uzatmada)
- Milwaukee Bucks-Miami Heat: 120-119
- Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 107-119
- Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-90