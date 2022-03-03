Samanyolu Haber /Gündem / Parti kurması beklenen Çiller hazırlıkları hızlandırdı /03 Mart 2022 11:17

Parti kurması beklenen Çiller hazırlıkları hızlandırdı

Yeni bir sağ parti kurmak istediği kamuoyuna yansıyan Tansu Çiller için parti hazırlığı hızlandığı kulislerde konuşuluyor

SHABER3.COM

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, "Büyük Türkiye Partisi’nde Tansu Çiller hazırlığı var" diyerek son dönemde siyasete döneceği iddia edilen Tansu Çiller'e ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"MERKEZ SAĞ KADROLARDA BiR HAREKETLiLiK VAR"
Muharrem Sarıkaya yazısında, "Son dönem merkez sağ kadrolarda bir hareketlilik vardı. Sonunda DYP kökenli olan bazı isimler buluşup, merkez sağda yeni bir oluşuma hayat vermek için işi bir noktaya getirmiş. Aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de bulunduğu ekip önderliğinde, Bizim Parti’nin 20 Şubat günü kongresini toplayıp adını Büyük Türkiye Partisi olarak değiştirmiş. Ömer Bilgin ile dün TBMM’de sohbet ederken hedeflerinin ne olduğunu sordum. Eski DYP lideri, eski Başbakan Tansu Çiller’in bir süre önce Yeni Şafak’ta yer alan röportajında dile getirdiği cümlelere çok benzer bir açıklama getirdi: 'Türkiye’nin bir merkez sağa ihtiyacı var. Çünkü merkez sağ ülkeyi toparlar, bütünleştirir. Bugün bu boşluk açık görülüyor…' Tansu Çiller’in de üç gün önce verdiği demecinde benzer cümleler kurduğunu anımsattım. Bilgin, yola Çiller ile devam etme kararlılığında olduklarını gizlemedi." ifadesini kullandı. 

Öte yandan Muharrem Sarıkaya şunları kaydetti:

"İsmini BTP’ye çevirdikleri partinin 30 Nisan günü kongresinin yapılacağını, bunun için çaba gösterdiklerini belirtti ve Çiller konusunda aynen şunları söyledi:

“Sayın Başbakan (Çiller) için hazırlık yaptık. Sayın Başkan elbet düşünecek. Kendisi merkez sağın yokluğunu ifade ediyorsa ve merkez sağa ihtiyaç olduğunu söylüyorsa, biz hazırlığımızı yaptık, hazırladık. Elbet kendisi düşünecek ve kararını verecektir…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Parti kurması beklenen Çiller hazırlıkları hızlandırdı Sonraki Haber >>

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

Habertürk'te canlı yayın karıştı

Habertürk'te canlı yayın karıştı

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:55