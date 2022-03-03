Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Millete küfreden yandaş müteahhit Cengiz Holding’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Ispartalıları yine karanlıkta bıraktı. Isparta’nın bazı mahalle ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası elektrik kesintisi yaşandı.







Hava sıcaklığının eksi 11 derecelere kadar indiği ve kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Isparta’da geçen ay yaşanan 72 saatlik elektrik kesintisine vatandaşlar isyan etmiş, 70 yaşındaki Ramazan Nazlı isimli vatandaş soğuk nedeniyle evinde donarak hayatını kaybetmişti.