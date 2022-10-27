Rusya'dan yeni bir küresel tehdit daha

Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Birleşmiş Milletler'e, Amerika ve müttefiklerinin Batı egemenliğini dayatmak için uzayı kullanmaya çalıştığını söyledi.



Vorontsov, Ukrayna'ya yardım etmek için Batılı ülkelerin uydularının kullanılması çabasını "son derece tehlikeli bir eğilim" olduğunu kaydetti.



Vorontsov,"Yarı sivil altyapı, misilleme saldırısı için meşru bir hedef olabilir" dedi ve Batı'nın Ukrayna'yı desteklemek için bu tür uyduları kullanmasının "provokatif" kaydetti.



Birleşmiş Milletler komisyonunda yaptığı konuşmada Vorontsov, "Ticari olanlar dahil sivil uzay altyapısının bazı parçalarının silahlı çatışmalarda Amerika ve müttefikleri tarafından kullanılmasından söz ediyoruz" ifadesini kullandı.



Vorontsov, belirli bir uydu şirketine atıfta bulunmadı. Ancak Elon Musk, bu ayın başında, şirketi SpaceX'in Ukrayna'da internet hizmeti sağlayıcısı Starlink'in kullanılması için mali desteğini sürdüreceğini söylemişti.



İlk insan yapımı uydu olan Sputnik 1'i 1957 yılında uzaya fırlatan, 1961 yılındaysa ilk insanı uzaya gönderen Rusya, uzayda önemli bir saldırı kapasitesine sahip. Amerika ve Çin'in de benzer becerileri bulunuyor. Rusya, 2021 yılında kendi uydularından birini yok etmek için uzaya füze fırlatmıştı.



COVID-19 pandemisi sonrası küresel ekonomik toparlanmana sekte vuran, binlerce kişinin ölümüne yol açan Ukrayna savaşı, 1962 yılındaki Küba Füze Krizi'nden bu yana küresel çapta karşı karşıya kalınan en ciddi yüzleşme niteliğinde.