Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın nükeer açıklaması sonrası halk kaçmaya başladı /07 Mayıs 2023 14:02

Rusya'nın nükeer açıklaması sonrası halk kaçmaya başladı

Ukrayna topraklarındaki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yaşayan binlerce sivil, bu bölgeyi tahliye ediyor. Rusya bu bölgedeki halka, Ukrayna ordusunun karşı saldırı yapacağı beklentisi ile tahliye çağrısı yaptı.

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Bu bölgede bulunan Melitopol’un Ukraynalı Belediye Başkanı Ivan Fedorov, binlerce aracın yollara çıkması nedeniyle 5 saate varan sıkışıklık yaşandığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler, bu bölgede bir ‘nükleer kaza’ yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya’daki durumun giderek daha fazla belirsizliğe sürüklendiği uyarısında bulundu.

Resmi IAEA açıklamasında da, santral çalışanlarının tesiste bulunmaya devam ettiği ancak personel ve ailelerinin durumu konusunda “derin endişe” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınındaki Enerhodar kentinden bir tahliyenin gerçekleşmekte olduğu da doğrulandı.

Rusya’nın işgal altındaki bu bölgeye atadığı yetkili Yevgeni Balitski, Ukrayna ordusunun bu bölgedeki mevzilere saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Balitski, “Bu nedenle çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin ve hastaların tahliyesi kararını aldım” mesajı verdi.

IAEA, daha önce bölgede geçici elektrik kesintilerinin yaşanması nedeniyle santralin güvenliği konusunda uyarı mesajı yayınlamıştı.

Kurum Mart ayında açıklamada, santralin hayati önemdeki soğutma sistemlerinin kesintiler nedeniyle jeneratörlerle sağlandığını duyurmuştu.

Rusya Zaporijya bölgesinin büyük bölümünü işgal altında tutuyor. Bölgenin başkenti Zaporijya ise Ukrayna kontrolünde.

Rusya güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Avrupa'nın en büyüğü konumunda bulunuyor.
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