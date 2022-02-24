Rusya'nın saldırısının ardından piyasalara da bomba düştü

PİYASALARDA İŞLEMLER DURDURULDU





PETROL FİYATLARI VARİL BAŞINA 100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI





Bir görgü tanığı askeri operasyonun başlatılmasından kısa süre sonra Kiev'de önce silah benzeri sesler sonrasında ise patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.Putin Ukrayna'nın askeri birliklerine silahları bırakma ve geri dönme çağrısında bulundu ve kan dökülürse bunun sorumlusunun "Ukrayna rejimi" olduğunu söyledi.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3'ün zerinde geriledi.Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.4 geriledi.Jeopolitik gerilimler ABD'nin Hazine tahvillerinin getirilerinin düşmesine yol açtı.ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün kapandığı yüzde 1.977 seviyesinden keskin bir düşüşle yüzde 1.9165 seviyesine geriledi daha sonra yüzde 1.865'e kadar düştü.ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise dün kapandığı yüzde 1.6 seviyesinden yüzde 1.5358 seviyesine geriledi.Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.Dolar/ruble paritesi de yüzde 7’ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da bir “askeri operasyon” başlatmasının ardından petrol fiyatları varil başına yedi yıldan uzun bir süredir ilk kez 100 doların üzerine çıktı.Asya borsaları ise güne yüzde 2-3 oranında düşüşle başladı.Bölgede gerilimin artması nedeniyle piyasalarda düşüşler yaşanıyor.BBC'nin Asya’daki muhabiri Mariko Oi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara kaçtığını söyledi.Altın fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesindeyken, ABD doları ve Japon yeni de güçleniyor.