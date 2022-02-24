Samanyolu Haber /Politika / İşte sürpriz görüşmenin detayları! /24 Şubat 2022 09:25

İşte sürpriz görüşmenin detayları!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Meclis'te karşılaştı. İkilinin birbirlerinin hal ve hatırını sorduktan sonra Destici, Kılıçdaroğlu'nu çevresindeki muhtarlarla tanıştırdı.

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Millet İttifakı'nda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Meclis'te karşılaşması dikkat çekti. İki liderin ne konuştuğu merak ediliyordu, detaylar çok geçmeden ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NU ÇEVRESİNDEKİ MUHTARLARLA TANIŞTIRDI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halini hatırını sorduğu, Kılıçdaroğlu'nun da teşekkür ettikten sonra Destici'yle bir süre ayak üstü sohbet ettiği belirtildi. İki liderin konuşmasında siyasi bir diyalog geçmediği, daha çok hal hatır sorulduğu aktarıldı.

MUHTARLARLA SOHBETİN ARDINDAN CHP GRUP SALONUNA GEÇTİ

Kılıçdaroğlu'nun muhtarların hepsinin elini sıktığı, karşılıklı selam, saygı ifadelerinin ardından Kılıçdaroğlu'nun hızlı adımlarla CHP grup salonuna doğru ilerlediği belirtildi.
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