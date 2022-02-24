İşte sürpriz görüşmenin detayları!

KILIÇDAROĞLU'NU ÇEVRESİNDEKİ MUHTARLARLA TANIŞTIRDI





MUHTARLARLA SOHBETİN ARDINDAN CHP GRUP SALONUNA GEÇTİ





Millet İttifakı'nda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Meclis'te karşılaşması dikkat çekti. İki liderin ne konuştuğu merak ediliyordu, detaylar çok geçmeden ortaya çıktı.Kulislere yansıyan bilgilere göre Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halini hatırını sorduğu, Kılıçdaroğlu'nun da teşekkür ettikten sonra Destici'yle bir süre ayak üstü sohbet ettiği belirtildi. İki liderin konuşmasında siyasi bir diyalog geçmediği, daha çok hal hatır sorulduğu aktarıldı.Kılıçdaroğlu'nun muhtarların hepsinin elini sıktığı, karşılıklı selam, saygı ifadelerinin ardından Kılıçdaroğlu'nun hızlı adımlarla CHP grup salonuna doğru ilerlediği belirtildi.