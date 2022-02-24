Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy, ülkesi için Batı’dan ve Moskova’dan “güvenlik garantisi” istedi /24 Şubat 2022 09:17

Zelenskiy, ülkesi için Batı’dan ve Moskova’dan “güvenlik garantisi” istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesi için Batı’dan ve Moskova’dan “güvenlik garantisi” talep etti.

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Polonya ve Litvanyalı mevkidaşları Andrzej Duda ve lituanien Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, Rusya ile yaşanan son krizle ilgili soruları yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile krizi sona erdirmek için birçok kez görüşme talebinde bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, “Rusya’nın açık bir şekilde güvenlik garantisi veren ülkeler arasında olması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Polonya ve Litvanyalı mevkidaşlarına ülkesine verdikleri silahlar ve askeri ekipman için teşekkür eden Zelenskiy, “Avrupa güvenliğinin geleceğinin şu anda Ukrayna'da sınavdan geçtiği görüşünde hepimiz hem fikiriz.” dedi.

Batı ülkelerine göre, kasım ayından bu yana Ukrayna sınırına 150 bine yakın asker yığınağı yapan Rusya, Ukrayna’yı işgal etme niyetinde.

Moskova, önceki gün Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donetsk ve Luhansk bölgesinde tek yanlı ilan ettikleri iki “cumhuriyeti” tanımıştı.
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