Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken 10 konu başlığı

1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı işgalle ilgili geri adım atmazken Moskova’nın giderek artan bir şekilde dünyadan tecridi sürüyor. Rusya’nın bombardımanı onlarca can kaybına yol açarken, ülke dışına göç dalgası sürüyor. BM, 500 binden fazla Ukrayna vatandaşının ülkeyi terk ettiğini duyurdu.



2. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Konseyi’nin, Rusya'yı daha fazla tecrit etmek için bu hafta yapılacak oylama öncesinde krizle ilgili düzenlediği toplantı başladı. ABD, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu.



3. ABD ve AB Avrupa Birliği, Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı. ABD ve Avrupa, Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlerini de hedefe aldı. Rusya rezervlerinin yaklaşık yarısı Batı ülkelerinde bulunuyordu. Rusya'nın söz konusu rezervlerine erişimi kesilmiş oldu.



4. ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapması yasaklandı.



5. Batı ülkelerinin yaptırımlarından sonra Rus rublesi rekor seviyede değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası, faiz oranını iki kat artırarak yüzde 20’ye çıkardı.



6. ABD ve Avrupa ülkeleri, Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde çalışmalar başlattı.



7. ABD, ayrılıkçı yönetimlerin bulunduğu Donetsk ve Luhansk'la tüm ticari ve finansal ilişkileri yasakladı. Bu bölgelerden ithalat ya da ihracat yapılmasını engelledi. Rus bankaları Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakini yaptırım listesine aldı. Bu kuruluşların ABD'deki varlıkları donduruldu ve ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmaları yasaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişi yaptırım listesine eklendi. Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkilileri de yaptırım kapsamına alındı.



8. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 500 milyon Euro’luk askeri yardım bütçesi onayladı. Avrupa Birliği (AB), aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu 26 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı. AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağını açıkladı..



9. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliğine (AB) katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı.



10. Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.