Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'ya bir karşı bir kritik hamle daha /28 Eylül 2022 09:23

Rusya'ya bir karşı bir kritik hamle daha

Polonya, Norveç ve Danimarkalı liderler, Polonya ve Avrupa'yı Rus gazından kurtarma yolunda önemli bir aşama olan yeni Baltık Borusunun açılışını kutlamak için Szczecin'de düzenlenen bir törene katıldılar.

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Boru hattı doğal gazı Danimarka üzerinden ve Baltık Denizi üzerinden Polonya'ya taşıyacak.

Ukrayna'nın işgali ile küresel enerji krizinin tetiklenmesinden yıllar önce başlayan bu proje genel olarak Polonya'nın Rusya'dan kendini bağımsız hale getirmesi stratejisi üzerine kurulu.


Polonya ruble ile ödeme yapmayı reddettiği için Rusya'nın doğal gaz arzı nisan ayında kesilmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Gaz alanındaki Rus hakimiyeti dönemi sona eriyor, şantaj, tehdit ve haraçla damgalanmış olan bu ilişki artık sona eriyor" dedi.

Norveç Enerji Bakanı Terje Aasland da bunun "Avrupa'nın Rus enerjisinden bağımsızlığına giden yolda önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise "Rus gücünün en önemli aracı olan enerji kazancını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Birlikte Putin'i yeneceğiz." şeklinde konuştu.



Faliyet erkene çekildi

Danimarkalı sistem operatörü Energinet boru hattının bir ay erkenden tamamlanarak tam kapasiteyle hizmete alınabileceğini söyledi. Planlanan tarihi 1 Ocak yerine kasım ayının sonuna çekildi.

Danimarka'daki inşaat, çevresel nedenlerle dokuz aylığına askıya alınmıştı, ancak geçen mart ayında yeniden başladı.

Ağustos ayının sonlarında da Polonya ve Slovakya arasında bir gaz ara bağlantısı faaliyete geçmişti.

Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson, "Bu ara bağlantı, AB'nin arz güvenliğini ve enerji sistemimizin esnekliğini önemli ölçüde artıracak" dedi. AB, 100 milyon Euro ile proje maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40'ını finanse etmişti.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattında gaz iletimi 1 Ekim'de başlayacak.
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