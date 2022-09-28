Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu /28 Eylül 2022 09:17

Çin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Zhang Jun, Ukrayna'daki ilhak referandumlarının ardından yaptığı açıklamada "tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

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Çin'in BM Büyükelçisi salı günü Ukrayna'daki referandumların sonuçlarının belli olmasının ardından bir açıklama yaptı.

Referandum sonuçlarıyla ilgili Güvenlik Konseyi ülkelerine hitaben konuşan Büyükelçi Jun, "Çin Ukrayna'daki son gelişmeleri not etmiştir ve tutumumuz açık ve sabittir; yani tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" dedi.

İsrail ve Türkiye de referandum sonuçlarını tanımayacak

İsrail, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu belirterek, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yapılan referandumları tanımayacağını duyurdu.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Tokyo'da önceki gün yaptığı açıklamada "Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bunu da tanımayacağız." diyerek referandum sonuçlarını tanımayacaklarını söyledi.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabileceklerini söylüyor.
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