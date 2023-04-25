Rusya'ya ihracatın tamamen yasaklanması reddedildi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Washington yönetimi Rusya’ya ihracatın tamamen yasaklanmasını gündem yaptı. Ancak Japonya ve AB, Rusya'ya ihracatın tamamen yasaklanması fikrine karşı çıktı.





TASS'ın bildirdiğine göre ABD, Rusya'nın Batı teknolojisini ithal etmeye devam etmesine izin veren mevcut sistemden memnun değil ve bu yüzden G7 ortaklarına Rusya Federasyonu'na yapılan tüm ihracatın yasaklanmasını dayatıyor.





Financial Times gazetesi, bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Japonya ve AB ülkelerinin temsilcilerinin, ABD'nin G7 ülkelerine Rusya'ya yapılan tüm ihracatı yasaklama önerisine karşı çıktıklarını ve böyle bir adımın imkansız olduğu yönündeki kararlarını ilettiğini bildirdi.





ABD ve Ukrayna'nın bazı müttefiklerinin konuyu değerlendirdiğini ve mayıs ayında Japonya'da düzenlenecek G7 zirvesine getirmeyi planladığını yazıyor.





Bu yılın Mayıs ayında Hiroşima'da G7 liderlerinin bir toplantısı yapılacak. Diğer konuların yanı sıra, ABD'nin Rusya'ya yönelik sektörel yaptırım rejimini tarım, tıp ve diğer bazı ürünleri etkileyebilecek birkaç istisna dışında toplam ihracat yasağı ile değiştirme önerisi değerlendirilecek.