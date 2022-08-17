S-400 açıklamalarına ABD'den ilk tepki

24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı tepkiler giderek artarken, ABD-Türkiye-Rusya hattını etkileyecek bir gelişme dün yaşandı…





Rus haber ajansı TASS, Türkiye ve Rusya arasında, S-400 karadan havaya füze sistemleri ile ilgili yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.





TASS'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıkladı.





TRUMP TÜRKİYE’Yİ F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARMIŞTI





ABD ile Türkiye arasında F-16 tedariki için görüşmelerin devam ettiği bir dönemde böyle bir açıklama gelmesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Son dönemde Batılı ülkelerin Erdoğan ile Putin’in yakınlaşmasından rahatsız olduğuna dair haberlerin çıkmasına rağmen Washington yönetiminin S-400 konusunda dün yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.





2017’de Rusya’da S-400 hava savunma sistemi satın alarak NATO ve ABD ile Türkiye arasında büyük bir kriz yaşanmış ve ABD’nin o dönemki başkanı Donald Trump, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. Washington yönetimi, S-400 hava savunma sisteminin F-35 savaş uçaklarından beri çekilebileceğini iddia etmişti.





İki ülke arasındaki ikinci parti S-400 satın alınması ile ilgili olarak ABD’den dün bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklama uluslararası kamuoyu tarafından, “sessiz kaldı” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Price, Türkiye’nin Rusya ile savunma sanayi konusunda daha fazla iş birliği yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Price, “Vardığımız nokta şu ki Rusya’nın Ukrayna’ya karşı vahşi ve haksız savaşında bütün ülkelerin Rusya’nın savunma sanayi ile ticaret yapmaması her zaman olduğundan çok daha fazla hayati bir önem taşıyor” dedi.



Price, “Olacakları bekleyip göreceğiz fakat biz bu konuda yeni bir gelişmeden haberdar değiliz” dedi. Price, Türkiye’nin Rusya’dan y eni S-400 satın alması durumunda Biden yönetiminin yeni F-16 satışını gözden geçirip geçirmeyeceğine dair bir açıklama da yapmadı.

Savunma sanayi üzerine haberleriyle bilinen medya kuruluşu Defense News’e konuşan Türk kaynaklar Rusya’nın Türkiye’de ikinci S-400 sistemlerinin parçalarının Türkiye’de üretilmesi konusunda anlaşma sağlanabileceğini söyledi.



