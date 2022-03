MOTORİNİN LİTRESİ 21 LİRAYI AŞTI





ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN 'ZAM' PAYLAŞIMI





Akaryakıtta zam yağmuru, yeni haftada da devam ediyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta yarın gece de zam gelmesi bekleniyor.Yapılacak zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara’da 19,33 liraya ve İzmir’de ise 19.36 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 21,18 liraya, Ankara’da 21,29 liraya ve İzmir’de 21,3 liraya çıkacak.Günaşırı gelen zamlara tepkiler sürerken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan da konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi. Akaryakıtın her gün zamlanmasına isyan eden Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Akaryakıta her gece zam geliyor. 20 TL'yi geçti herhalde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direkT 30 TL yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak yüzde 25 indirim. 22.5 TL'ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak. Tuttuğunu halaya katacak..."