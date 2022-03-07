Türkiye ligleriyle ilgili yayın ihalesinde bekleyiş sürüyor

Yapılan açıklamada, Paket 1'de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve Paket 2 ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e (beIN SPORTS) 7 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi. Verilen sürenin bugün sona erecek olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
SÖZLEŞME İMZALANMAMASI HALİNDE NE OLACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Digiturk'le (beIN SPORTS) sözleşme imzalayamaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verilecek.