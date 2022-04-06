Saadet ve AKP arasındaki 'Erbakan' gerilimi büyüyor: 100 tane Ayasofya olsa...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Youtube kanalı Ankara Masası'nın Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu.







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu" sözleriyle başlayan tartışmalara ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP cephesinden gelen tepkilere yanıt veren Güneş, Necmettin Erbakan'ın "Kim Milli Görüşçüyüm diyor da Saadet Partisi'nin dışında yer alıyorsa, bu tavır palyançoluktan başka bir şey değil", "AK Parti'ye oy vermek cehenneme bileti satın almaktır" şeklindeki sözlerini hatırlattı.





Erbakan'ın AKP'nin "siyonizmin bir taktiği olarak kurulduğunu söylediğini belirten Güneş, "Ethem Sancak kendisi söyledi Amerika'nın desteğiyle iktidar olduk diye. Erbakan'a atfedilen sözlere baktığınız zaman, 'Ak Parti'yi Erbakan kurdurdu' diyen sizlersiniz. 'Ben buradayın günahınıza beni ortak etmeyin' diyen yine Erbakan oldu.





"100 TANE AYASOFYA'YA DEĞİŞİLMEZ"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Erbakan Hoca hayatta olsaydı, teravihin ilk gününü Ayasofya'da kılar, Erdoğan'ın alnından öperdi" sözlerinin hatırlatılması üzerine tepkisini dile getiren Güneş "100 tane Ayasofya açsa alnından öpülmez. Niye, 1 tane Suriye'yi mahvetmek, 1 tane Müslüman'ın burnunu kanatmak 100 tane Ayasofya'ya değişilmez" dedi.





Güneş "1 tane Müslüman'ın burnu kanadıysa siz hatanızla bunu 10 tane Ayasofya'da açsanız ödeyemezsiniz" ifadelerini kullandı.





Ayasofya'nın açılmasından dolayı çok memnun olduğunu da belirten Güneş, "Kendi dönemimizde Ayasofya'yı açmayı çok isterdim" şeklinde konuştu.



