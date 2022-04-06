Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın borçları için ödeme krizi /06 Nisan 2022 15:38

Rusya'nın borçları için ödeme krizi

Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların 649,2 milyon dolarlık tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya Maliye Bakanlığı, bu ay ve Nisan 2042’de vadesi dolan tahviller için 649,2 milyon dolarlık ödeme gönderdiğini, ancak bu ödemelerin reddedildiğini ve Rusya’nın bunun yerine yerel finans kuruluşlarını kullandığını açıkladı.

Bloomberg’in aktardığı habere göre, Maliye Bakanlığı ödemenin tamamını ruble olarak ulusal takas bankasına aktardığını açıkladı. Bakanlık yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.

ABD HAZİNESİ YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI
ABD Hazinesi, ABD bankalarındaki Rus devlet hesaplarından yapılacak dolar ödemelerini 4 Nisan’dan itibaren askıya almıştı. Hazine'nin bu hamlesi Moskova'nın tahvil yatırımcılarına ödeme yapmak için alternatif kaynak bulma baskısını artırdı.

Kararın bu hafta Ukrayna'da işlendiği ileri sürülen sivil cinayetleri nedeniyle Rusya'yı cezalandırmak için devreye sokulduğu belirtildi.

RUSYA TEMERRÜDDEN KAÇINMAYA ÇALIŞIYOR
Yaklaşık 40 milyar dolar değerinde toplam 15 uluslararası tahvile sahip olan Rusya, benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlara rağmen şimdiye kadar dış borçlarını temerrüde düşmekten kurtardı. Ancak bu durum giderek zorlaşıyor.

Rusya'nın tahvillerde kupon ödemelerini ‘dost olmayan' ülkelerin alacaklılarına ruble ile yapacağı açıklamalarının ardından kredi derecelendirme kuruluşları, yerel para ile ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı.

Rusya, yaklaşan tahvil ödemelerinden herhangi birini önceden belirlenmiş zaman dilimleri içinde yapmazsa veya başka bir para biriminin ödeme aracı olarak belirlendiği durumlarda ruble olarak ödeme yaparsa, temerrüde düşebilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'nın borçları için ödeme krizi Sonraki Haber >>

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:39:59