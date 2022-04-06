Rusya'nın borçları için ödeme krizi

Rusya Maliye Bakanlığı, bu ay ve Nisan 2042’de vadesi dolan tahviller için 649,2 milyon dolarlık ödeme gönderdiğini, ancak bu ödemelerin reddedildiğini ve Rusya’nın bunun yerine yerel finans kuruluşlarını kullandığını açıkladı.





Bloomberg’in aktardığı habere göre, Maliye Bakanlığı ödemenin tamamını ruble olarak ulusal takas bankasına aktardığını açıkladı. Bakanlık yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.





ABD HAZİNESİ YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD Hazinesi, ABD bankalarındaki Rus devlet hesaplarından yapılacak dolar ödemelerini 4 Nisan’dan itibaren askıya almıştı. Hazine'nin bu hamlesi Moskova'nın tahvil yatırımcılarına ödeme yapmak için alternatif kaynak bulma baskısını artırdı.





Kararın bu hafta Ukrayna'da işlendiği ileri sürülen sivil cinayetleri nedeniyle Rusya'yı cezalandırmak için devreye sokulduğu belirtildi.





RUSYA TEMERRÜDDEN KAÇINMAYA ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 40 milyar dolar değerinde toplam 15 uluslararası tahvile sahip olan Rusya, benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlara rağmen şimdiye kadar dış borçlarını temerrüde düşmekten kurtardı. Ancak bu durum giderek zorlaşıyor.





Rusya'nın tahvillerde kupon ödemelerini ‘dost olmayan' ülkelerin alacaklılarına ruble ile yapacağı açıklamalarının ardından kredi derecelendirme kuruluşları, yerel para ile ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı.





Rusya, yaklaşan tahvil ödemelerinden herhangi birini önceden belirlenmiş zaman dilimleri içinde yapmazsa veya başka bir para biriminin ödeme aracı olarak belirlendiği durumlarda ruble olarak ödeme yaparsa, temerrüde düşebilir.