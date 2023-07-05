Saakaşvili'nin son hali ortaya çıktı: Zelenski devreye girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Gürcistan'ın Kiev'deki büyükelçisinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Başkanlığın resmi Telegram hesabından yapılan duyuruda, Zelenski'nin Dışişleri Bakanlığı'na bu yönde talimat verdiği belirtildi.





Ukraynalı liderin bu sert tavrının nedeni, Ukrayna pasaportu taşıyan eski Gürcistan Başbakanı Mihail Saakaşvili'nin hapishanedeki durumunun kötüleşmesiydi.















Zelenski, Kiev'in Saakaşvili'nin tedavi için Ukrayna'ya nakledilmesi çağrısında bulunduğunu ancak olumlu bir yanıt alamadığını ifade etti. Bu nedenle şimdi Gürcistan büyükelçisinden konuyu istişare etmek için ülkeden ayrılmasının talep edileceğini vurguladı.





2015 yılında Ukrayna pasaportu aldığı için Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ekim 2021'de gizlice Gürcistan'a girdikten sonra gözaltına alınmıştı. Bu olay, Saakaşvili'nin yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde ülkeye dönmesinden sonra gerçekleşmişti. Gürcistan'da, Saakaşvili hakkında görevi kötüye kullanma, eski bir milletvekilini dövme, kamu fonlarını zimmete geçirme ve yasadışı yollarla sınır geçişi gibi birçok suçlamayla dava açılmıştı.





55 yaşındaki Saakaşvili, birkaç kez açlık grevine başlamış ve durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Şubat ayında Tiflis'teki bir mahkeme, Saakaşvili'nin sağlık gerekçesiyle serbest bırakılma talebini reddetmiş, Mayıs ayında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yabancı bir klinikte tedavi için cezanın ertelenmesi talebini reddetmişti.





Son görüntülerde, Saakaşvili'nin ciddi bir şekilde zayıfladığı ve zorlukla tanınabilir durumda olduğu görüldü.