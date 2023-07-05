Yaz aylarında klimasız serinlemenin 10 yolu

Temmuza girilirken havalar iyiden iyiye ısınmaya başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü de sıcaklıkların rekor seviyelere çıkabileceğini duyurdu. Türkiye'de ise elektrik faturaları düşünüldüğünde klima açmak bile artık lüks.







Peki uyumak için ideal sıcaklık olan 18 santigrat dereceye nasıl yaklaşabilirsiniz?







Independent Türkçe'de aktardığına göre; klimasız serin kalmanın 10 yolu şöyle...





ÇARŞAFLARI VE YASTIK KILIFLARINI SOĞUTUN

Yatmadan bir ya da iki saat önce çarşaf ve yastık kılıflarınızı dondurucuya atın. Bunlar, çok sıcakladığınızı hissetmeden kolayca uykuya dalabileceğiniz kadar uzun süre buz gibi kalabilir.





ÇORAPLARINIZI DA BUZLUĞA ATIN

Serinletici bir rahatlama için çoraplarınızı da soğutabilirsiniz. Ayak ve ayak parmakları sıcaklık değişimlerine karşı hassas. Bunlar, sıcaklığın düzenlenmesinde rol oynuyor. Ayaklarınızı serin tutarak vücudunuzun geri kalanının soğumasını sağlayabilirsiniz.





VANTİLATÖRDEN YARARLANIN

Vantilatör, klimaya göre daha enerji dostu. Odaya stratejik şekilde yerleştirilmiş vantilatör işinize yarayabilir. Yatağınızın yanına vantilatör yerleştirip önüne bir kase buzlu su koyabilirsiniz. Buz, vantilatörün soğuk hava oluşturmasını sağlayabiliyor.





ISLAK HAVLU KULLANIN

Uykuya dalarken vücudunuzu biraz serinletmek için yatağınıza nemli bir havlu serebilirsiniz. Yatağınızdaki süngere zarar vermemesi için altına kuru havlu koyabilirsiniz. Havlu tüm gece boyunca soğuk kalmasa da uykuya dalana kadar sizi serin tutabilir.





ÇIPLAK UYUMAYIN

Uyurken terleyenler için çıplak uyumak hiçbir işe yaramıyor. Nemi uzaklaştırabilen pamuklu pijama gibi kıyafetler giyebilirsiniz.





SERİNLETİCİ YATAK ALABİLİRSİNİZ

Standart süngerden yapılan yataklar ısıyı tutabiliyor. Serinletici yataklarsa ekstra hava akışı ve nefes alabilir özelliğiyle sıcaklığı uzaklaştırarak daha rahat bir uyku çekmenize ön ayak olabiliyor.





SERİNLETİCİ ÇARŞAF VE YASTIĞA BAŞVURABİLİRSİNİZ

Serinletici yatak bütçenize fazla geliyorsa aynı özelliklere sahip çarşaf ve yastıkları tercih edebilirsiniz. Bunların organik pamuk, keten ve bambu gibi nefes alabilen maddelerden yapıldığına dikakt edin.





GÜNEŞİ ENGELLEYİN

Işık geçirmeyen karartma perdeleri, yatak odasının fazla ısınmasını önleyebiliyor. Perdeler ısıyı yansıtarak pencereden girmesini engelliyor.





EVLERİN İLK KATI ÖNEMLİ

Dubleks evlerde sıcak hava yukarı yükseliyor. Bu, üst katın alttan daha sıcak olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla daha serin bir uyku için alt katı tercih edebilirsiniz.





YATMADAN ÖNCE SOĞUK SU İÇEBİLİRSİNİZ

Gece terlemeyi önlemek için önemli miktarda su içilmesi gerekiyor. Soğuk su içerek vücut sıcaklığınızı düşürebilirsiniz.