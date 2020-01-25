Sabancı Holding'e suç duyurusu: Temsa'da hileli iflas mı var?









Suç duyurusunda bulunan Avukat Leman Türkmenoğlu, Temsa’nın satıştan iki ay borca batık hale getirildiğini ve servetin yurt dışına çıkarıldığını iddia etti.





Türkmenoğlu, “Temsa, satış işleminden 3 gün önce ulaşım adına 37 milyon TL nakit kredi, iki gün önce de 5 milyon euro teminat mektubu kullandı. Şu anda holdingin en üst düzeyinde olan 44 kişi var yetkili olarak, hepsi hakkında hileli iflas gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundum ve savcı ifadeye çağırdı Özetle yapılan işlemle; bankalardan kredi kullanarak ve ticari sözleşmeleri devrederek Temsa’yı borca batık hale getirdiler ve serveti yurt dışına çıkardılar. Gece gündüz bu konu üzerine yoğunlaşmış şekilde yazıyoruz, çalışıyoruz. Şu anda benim tek amacım var, bu operasyonda yasal ve hükümet nezdindeki hamlelerim ile Temsa’da yapılan usulsüz işlemleri iptal ettirmek. Temsa’yı yerli ve mili olarak yola devam ettirmek ve derhal üretime başlatmak” dedi.





Evrensel'in haberine göre avukat Leman Türkmenoğlu, hacze neden olan 12 banka olduğunu iddia etti ve bunların isimlerini şimdilik açıklamayacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:





“Sabancı Holding grup şirketlerinden Temsa, True Value Capital Partners’a devredilmeden evvel iki ay içerisinde muhtelif bankalardan; 40 milyon avro ihracat kredisi, 5 milyon avro teminat mektubu, 37 milyon TL nakit kredi almış. Satıştan üç gün önce 30 milyon avro teminat mektubu, 5 milyon avro teminat mektubu alınırken ise satıştan iki gün önce de 1.8 milyon euro teminat mektubu, kredi ve teminat mektupları verilmiştir.”





“Burada dikkat çeken en kritik konu, satış işleminden üç gün önce Temsa’nın ulaşım adına 37 milyon TL nakit kredi iki gün önce de 5 milyon avro teminat mektubu kullanılmış olmasıdır” diyen Türkmenoğlu, şöyle devam etti:





“Satış sürecindeki bir şirketin satıştan önce ki 2 ay içerisinde bu kadar yüksek miktarlarda borçlandırılması şirket satın alma süreçlerine aykırıdır. Zira, Due Diligence yapıldıktan sonra şirket borçlandırılamaz. Bu durumda sormak lazım Sabancı Holding Grup Şirketi Temsa Ulaşım üzerinden bankalardan çekilen bu kredilere ne oldu, bu teminat mektupları nereye verildi?”





Hukuki ve cezai yargı süreci şu anda devam ettiğini dile getiren Türkmenoğlu, Temsa çalışanlarına, tedarikçilerine, üreticilerine tam desteğinin bu süreçte devam edeceğini dile getirdi.