30+1 kararı: 15 gün daha yasak!





Bakanlığın genelgesine göre 19 Nisan Pazar 00:01'den itibaren 15 gün boyunca şu şehirlere giriş-çıkış yasak:

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

31 şehire kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş-çıkışlarta daha önce belirlenen usul ve esaslar geçerli olacak.