Samanyolu Haber /Gündem / 30+1 kararı: 15 gün daha yasak! /18 Nisan 2020 19:32

30+1 kararı: 15 gün daha yasak!

30 büyükşehirin yanısıra Zonguldak için alınan giriş-çıkış yasağı kararı 15 gün daha devam edecek.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile 30 büyükşehirin yanısıra Zonguldak için alınan giriş-çıkış yasağı kararını 15 gün daha uzattı.  

31 şehire kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş-çıkışlarta daha önce belirlenen usul ve esaslar geçerli olacak.

Bakanlığın genelgesine göre 19 Nisan Pazar 00:01'den itibaren 15 gün boyunca şu şehirlere giriş-çıkış yasak:
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van
Zonguldak
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