Samanyolu Haber /Gündem / Sadece Bağcılar'dan 6 bin göçmen sınırdışı edildi /11 Aralık 2019 13:23

Sadece Bağcılar'dan 6 bin göçmen sınırdışı edildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Huzur' toplantısında konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, 12 Temmuz'dan bu yana kayıt dışı olan ve rahatsız edici davranışlarda bulunan çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Pakistanlı yaklaşık 6 bin kişinin sınır dışı edilmek üzere Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini söyledi.

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Kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalara değinen Eldivan, şunları söyledi:

"Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize gelen muhacir Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Ancak kaydı olmayan kaçak göçmenlere karşı çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın da talimatıyla birlikte 12 Temmuz’dan bu yana yaptığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız edici davranışlarda bulunan aralarında Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların da bulunduğu 5 bin 949 kişiyi sınır dışı edilmek üzere Tuzla’daki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ettik. Adres tespitlerini de yapıyoruz. Çevrenizde kaydı olmayan Suriyelileri de görevlilere bildiriniz."

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