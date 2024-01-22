Sağır oda' toplantısı öncesi dikkat çeken 'Hafize Gaye Erkan' iddiası'

10haber.net yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağı 25 Ocak'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ilginç tartışmaların yaşanabileceğini yazdı.





Erdal Sağlam, yazısında, "Dün gece ya da bugün Başkan Gaye Erkan ve beraberindeki iki korumanın Türkiye’ye geleceği tahmin ediliyordu. Aslında sadece başkanın değil son dönemde ortaya çıkan haberlerin baş aktörlerinden başkanın babası Erol Erkan’ın da ülkeye dönmesi bekleniyor" dedi.





"Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın son dönemde tartışmalı biçimde terfi ettirilen iki koruma müdürüyle birlikte ABD’ye gittiği duyulmuştu" diyen Sağlam, "Başkanın gidişinin 24 veya 25 Aralık olduğu öğrenilirken başkanın babası Erol Erkan’ın ise 9 Ocak tarihinde kızının yanına ABD’ye gittiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.









"EROL ERKAN KAMPANYAYI BİZZAT YÖNETTİ"





Sağlam, yazısında şunları söyledi: "Dolayısıyla baba Erol Erkan’ın çıkan haberler üzerine geçen hafta karşı kampanyayı bizzat yönettiği ve bunu da ABD’den idare ettiği ortaya çıktı. Baba Erol Erkan’ın kızını ve kendini savunan haberlerde konu edilen WhatsApp mesajlarını ve açıklamaları ABD’den gönderdiği anlaşılıyor."





"MERKEZ BANKASI'NDA TARTIŞMA YAŞANIYOR"





Gaye Erkan'ın "yatırımcılarla toplantılar için ABD'deyim" sözlerinin Merkez Bankası'nda tartışma meydana getirdiğini belirten Sağlam, "Merkez bankacılar yatırımcı ilişkileriyle Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’ın ilgilendiğini hatırlatarak kurumsal olarak eğer böyle toplantılar yapılıyorsa Karahan’ın da o toplantılarda olması gerektiğini söylüyor. Bankadan sadece iki korumanın başkanın yanında olması onlar resmi görüşmeler için orada bulunuyorsa konaklama ve harcırahlarının da kurum tarafından ödenmesi gerekeceği hatırlatılıyor" dedi.





"ERKAN'IN YARIN ANKARA'DA OLMASI GEREKİYOR"





"Başkan Gaye Erkan’ın Türkiye’ye gelmesi yetmiyor, yarın Ankara’da olması da gerekiyor" diyen Sağlam, şunları yazdı:





"Çünkü Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantıları Ankara’da yapılıyor. Bunun nedeni de Merkez Bankası Başkanlığı resmi olarak İstanbul’a gitmesine rağmen bu toplantılar için gereken, yani toplantının gizliğini sağlayacak gerekli teçhizata sahip bir oda henüz İstanbul’da bulunmuyor. O nedenle de bu toplantılara katılacak olan Merkez Bankası çalışanları PPK toplantıları öncesinde her ay bir kez olmak üzere Ankara’ya gelip burada bulunan ve “sağır oda” denen bu teçhizata sahip mekanda toplantı yapıyor.





Kural olarak PPK toplantıları her ay belirlenen perşembe günleri yapılıyor. Ancak bundan önce "Ön PPK” denen, para politikasını etkileyecek tüm genel müdürlüklerin yöneticileri ve banka iktisatçılarının bir araya gelip mevcut durumu tartıştıkları toplantılar PPK öncesindeki salı günleri yapılıyor. Burada yapılan tartışmalardan sonra PPK üyeleri iki gün sonra perşembe günü aynı odada tartışıp faizle ilgili kararlarını veriyor."





TOPLANTI ÖNCESİ İDDİA





"PPK toplantısı alınacak kararlar yerine Merkez Bankası tarihinde ilk kez toplantıda yaşanacakların, kişisel tartışmaların yapılıp yapılmayacağının merak edildiği bir toplantıya dönmüş durumda" diyen Sağlam, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.





Sağlam, "Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın duyumlarımıza göre banka içinde kendisine yakın birkaç kişi dışında hiçbir yöneticiyle doğrudan teması kalmamış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.





Erdal Sağlam, iddianın gerekçesini şöyle anlattı: "Bunun en önemli göstergesi olarak çalışanların, hatta genel müdürler ve başkan yardımcılarının bile talimatları başkandan değil başkan yerine Özel Kalem Müdürü Sinan Güler’den aldıkları bir yönetim tarzına geçilmiş olması gösteriliyor. Böyle bir uygulamanın Merkez Bankası’nda ilk kez yaşandığı görülüyor."