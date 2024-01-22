Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.





Son 16 turu maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turu maçlar 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.





SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Karagümrük - Samsunspor

Ankaragücü - 24Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI





Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında eski takımına karşı çeyrek final için mücadele edecek.





Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u mağlup ederek siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşımıştı.