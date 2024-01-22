Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu /22 Ocak 2024 14:34

Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri çekilen kura sonrası belli oldu.

SHABER3.COM

Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.

Son 16 turu maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turu maçlar 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Karagümrük - Samsunspor
Ankaragücü - 24Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe 
SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında eski takımına karşı çeyrek final için mücadele edecek.

Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u mağlup ederek siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşımıştı. 
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