Sağlık Bakanı Koca'dan İran'dan gelen uçakla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.





İran'dan getirilen Türk vatandaşları ile ilgili Bakan Koca, "Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.





Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.





"Komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekti"

Bakan Koca, "Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir." ifadelerini kullandı.