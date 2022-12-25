Sağlık Bakanlığı’ndan hemşirelere ‘komik’ giyim yardımı; 171 TL



Gamze Akkuş İlgezdi, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre hemşirelere yıllık 2 adet hemşire forması, 1 çift ayakkabı, 2 adet kep, 2 adet çorabın verilmesi gerekirken yönetmeliğe aykırı bir şekilde hemşirelerin banka hesaplarına da nakdi 171.71 TL para yatırıldı. Üstelik bu para ile hemşire forması dahi alınamıyor.” ifadelerini kullandı.



En ucuz hemşire önlüğünün bile 200 liradan başlayıp, 500 TL’ye kadar çıktığını anlatan İlgezdi, şunları söyledi:



300 TL’den aşağı ayakkabı bulmak mümkün değil. Çorap 40 lira, kepi de 60 liraya bulabiliyoruz. Yani bir hemşireye yönetmelik gereği iki adet hemşire önlüğü, bir ayakkabı, iki adet kep ve iki adet çorap vermeleri gerekmektedir. Vermedikleri için parasını yatıralım deseler, 900 TL yapıyor. Fakat hemşirelerin hesabına giyecek yardımı adı altında yatırılan para ise sadece 177,71 TL.



Somut olarak temin etmeleri gereken kıyafetleri yönetmeliğe aykırı bir şekilde teslim etmiyorlar. Bunun yanı sıra bir de bu kıyafetlerin temin edilmesi için gereken paranın 5’te birini veriyorlar. Hemşirelere reva gördüğünüz 177 TL ile sadece kep ve çorap alınabiliyor. İktidarın sağlık emekçilerine giyim yardımı adı altında yatırdığı para, sadakadan öteye gitmiyor ne yazık ki.



HEKİMLERE 38,29 TL DESTEK!



Hekimlere ve diğer sağlık personellerine yatırılan paraları gördüğümüzde hemşirelere yatırılan 171 liraya neredeyse dua edeceğiz. Bakanlık, hekim ve personele 34 lira ile 38,29 TL arasında giyim yardımı parası yatırmıştır. 38 TL ile bu piyasa şartlarında çorabı bile zor alırsınız. Sağlık Bakanlığı yöneticileri bunun adına giyim yardımı demekten utanmıyorlar mı?