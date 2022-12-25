31 yıl hapis cezası alan uyuşturucu baronunu Atilla Önder'i kim nasıl salıverdi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görev yapan KHK’lı başkomiser Turgay Karagöz, bu konuyla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu adamın liderliğindeki çete 2007 yazında Son Nokta isimli operasyonla çökertildi ve çok sayıda silah (5 uzi de dahil), yüksek miktarda uyuşturucu ve toz parası kaynaklı çeteler çatısmasının neticesi çok sayıda cinayetden hüküm giydiler. Bu adam dışarı nasıl çıktı? Esas soru bu! Uyuşturucu kaçakçısı 2 grup arasındaki onlarca cinayetle neticelenen çatışmanın da ‘vatansever mafya’ Sedat Peker’in devreye girmesiyle sulhe bağlandığı bilgisi var.” ifadelerini kullandı.









Süleyman Soylu’nun bahsettiği Atilla Önder ve çetesi 2007 yılında yapılan ‘Son Nokta’ operasyonuyla çökertilmişti. ‘Son Nokta Operasyonu’ kapsamında açılan 31 sanığın yargılandığı dava 20 Temmuz 2013 yılında karara bağlandı. Mahkeme, ‘suç işlemek için örgüt kurmak’ suçuyla yargılanan sanıklardan Atilla Önder, Fikret Eskin, Soner Şengüller ve Murat Bebek’in diğer suçlarla birlikte toplam 31 yıl 15’er gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.Ancak 3 gün önce Atilla Önder’in İspanya’da yakalandığı ortaya çıktı. 2013 yılında 31,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde olması gerek uyuşturucu baronu nasıl ve ne zaman tahliye edilmişti.Yaklaşık iki yıl önce infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden 2020 yılı Nisan ayında tahliyeler başladı. 90 bin hükümlünün söz konusu düzenlemeden yararlanacağı belirtiliyordu. İnfaz düzenlemesinde terör, uyuşturucu, cinayet ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı. Gasp, organize suç örgütü hükümlüleri de düzenlemenin dışında tutulmuştu. Düzenlemeden 90 bin kişinin yararlanacağı açıklanmıştı.Süleyman Soylu, Atilla Önder’in uyuşturucu baronu olduğunu söylüyor. İki yıl önce çıkarılan infaz düzenlemesinde ‘uyuşturucu’ suçları kapsam dışı bırakılmıştı.