Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma imkanı sona eriyor

Koronavirüs salgınını sürecinde sağlık hizmeti veren kamu ile özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında çalışan personele tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı bugün sona eriyor.Salgının devam etmesi ve vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle sağlık çalışanları ücretsiz toplu taşıma hakkının tarihinin uzatılması talep ediyor.Sürenin uzatılması talebini dile getiren Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Sağlık çalışanları sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanma hakkının devam etmesini beklemektedir” dedi.