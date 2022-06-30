Gündemdekini yerini koruyan teklif komisyonda kabul edildi

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler'in ilk imzacısı olduğu yasa teklifi, geçici maddeyle birlikte 58 maddeden oluşuyor.Yasa teklifi, kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılarak yeniden düzenlenmesini içeriyor. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrencilerin geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam etmesini öngörüyor. İktidarın değişmesi durumunda kamuda olası görevden alınmaya yönelik düzenleme de yapılıyor. Buna göre; TBMM’de genel sekreter ve yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan baş müşaviri kadrolarına, başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına, başkan yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına atanacak.Dün başlanan müzakerelerde, yasa teklifinin 34 maddesi kabul edildi. Böylelikle kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış yapılması öngörüldü. Önergeyle yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak. Buna kapsamda TBMM Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az iki yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115 bin 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenecek. TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.AKP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle emekli aylığı alt sınırında da değişikliğe gidildi. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 3 bin 500 lira olacak.