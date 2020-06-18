Samanyolu Haber /Gündem / Sağlıkçıdan herkesi şaşırtan savunma /18 Haziran 2020 19:10

Sağlıkçıdan herkesi şaşırtan savunma

İstanbul Valiliği açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Karar sonrası kimi vatandaşlar maske takma kuralına uyarken kimileri uymadı. Polis ekipleri maske takmayanları tek tek uyarırken bahaneler şaşkına çevirdi. Bir vatandaş "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum" derken başka bir vatandaşın "maskem yok diye eczaneye almadılar maske arıyoruz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği ve İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKE DENETİMİ

Kararın ilk gününde vatandaşların çoğununun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Pendik’te de ekipler maske denetimine çıktı. Açık alanlarda maske takmayan vatandaşları polis ekipleri tek tek çevirerek maskelerini takmaları için uyardı.

İLGİNÇ BAHANELER

Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden ilginç bahaneler üretti. Kendisinin sağlık çalışanı olduğunu söyleyen bir kadın ise,” daha önce böyle bir kısıtlama yoktu yeni mi geldi. Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum” demesi akıllara durgunluk verdi.

Bir vatandaşın da polislere “Eczaneye almadılar eczane arıyoruz, maskem yok diye eczaneye almadılar maske arıyoruz” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
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