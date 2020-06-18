Samanyolu Haber /Dünya / TP, Libya'da 'petrol bulundu' iddiası /18 Haziran 2020 19:17

TP, Libya'da 'petrol bulundu' iddiası

Türkiye'den gerçekleştirilen üst düzey ziyaretle bir kez daha gözlerin çevrildiği Libya'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın toplam 11 sahada arama ve üretim çalışması yaptığı 7 sahada petrol bulduğu ortaya çıktı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet uyandırdı. Ziyaretimizin amacı Libya'ya desteğimizi vurgulamak içindi” dedi.

Libya ile imzalanan mutabakat zaptına işaret eden Çavuşoğlu, "Enerji ile ilgili yapacağımız işbirliğini konuştuk. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğimizi değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

TPAO ile NOC arasında petrol anlaşması

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, ziyaret iki ülke arasında petrole dayalı işbirliği süreçlerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.Türkiye, 2000’li yılların ikinci yarısında Libya’da petrol arama ve üretim çalışması yürüttü. TPAO ile Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi NOC arasında bir petrol üretim ve paylaşım anlaşması imzalandı. TPAO, bu anlaşmaya dayanarak, toplam 11 sahada arama ve üretim faaliyeti başlattı. Bu çalışma uzun yıllar devam etti. 7 sahada petrol bulundu.

'Her bir sahada binlerce varil üretim yapılabilecek bir kapasite söz konusu'

Habertürk'e açıklama yapan yetkililer, "TPAO, Sirte ve Sebha’da arama çalışmaları yürüttü. Kara sahasında 11 kuyu kazıldı. O dönemde 100-150 milyon dolar harcandı. 7 sahada petrol bulundu. Bu sahalar, iç karışıklık sonrasında maalesef kapatıldı. Her bir sahada binlerce varil üretim yapılabilecek bir kapasite söz konusu” dedi.Yetkililer, yeni dönemde bu alan üzerinde de durulabileceğini belirterek, "Ülkedeki iç karışıklık sonrasında petrol arama ve üretimine ilişkin süreç maalesef tıkandı. Bu konuda bir adım atılamadı. Yeni dönemde bu konu da gündeme alınabilir” diye konuştu. 
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