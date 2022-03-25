Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar: İki defa utandırmıştır /25 Mart 2022 19:42

Şahan Gökbakar: İki defa utandırmıştır

TikTok videosu için yapıdlığı belirtilen görüntülerde sınıfta kendisine yaptığı saygısız hareketler için öğrencisine kızgın olmadığını belirten Eyup Sağlık ile ilgili bir paylaşım da ünlü komedyen Şahan Göbakar'dan geldi.

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Bir okulda çekilen ve öğrencinin öğretmenine saygısızca hareketlerde bulunduğu görülen kayıt sonrasında konuyla ilgili bir paylaşım da ünlü komedyen Şahan Göbakar'dan geldi.

Gökbakar, öğrencisine kızgın olmadığını belirten öğretmen Eyup Sağlık'a seslenerek, "Size yapılan bu terbiyesizliğe karşı verdiğiniz bu karşılık eminim o çirkin hareketleri yapan genç kardeşimizi iki defa utandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Ankara’da özel bir okulda, ders esnasında bir öğrencinin öğretmen Eyup Sağlık’a yönelik hareketleri tepki çekmiş, kamuoyunda gündem olmuştu. Olayla ilgili  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken olayın medyaya yansımasının ardından Eyup Sağlık'ın yaptığı açıklama ise takdir toplamıştı.

"BEN KENDİSİNİ AFFETTİM"

Sağlık, "Tabi bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey. Aslında okul idaremiz bu konuda çok hassas, okulda telefon dolapları var. Ama ben çocuklar İngilizce dersinde bilinmeyen kelimelere bakmaları için müsaade etmiştim. Ani gelişen bir olay. Bunu TikTok'a veren öğrenci hakkında okul yönetimine dilekçem var. İzinsiz böyle bir şey olmamalıydı. Affettik. Kendisiyle de buluştum, velisiyle de buluştum. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz soruşturma başlattı. O soruşturmanın gidişatı belli edecek. Ama ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız" diye konuşmuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DESTEK

Söz konusu olay gündemdeki yerini korurken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan, öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affeden öğretmene destek geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökbakar, Eyup Öğretmen'e seslenerek, "İyi ki varsınız değerli hocam" dedi.

Ünlü komedyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siz ne kadar güzel yürekli bir öğretmensiniz. Size yapılan bu terbiyesizliğe karşı verdiğiniz bu yüce gönüllü karşılık eminim o çirkin hareketleri yapan genç kardeşimizi iki defa utandırmıştır. İyi ki varsınız değerli hocam."
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