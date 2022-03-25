Samanyolu Haber /Spor / Yıldız isim Türkiye milli takımını tercih etti /25 Mart 2022 19:35

Yıldız isim Türkiye milli takımını tercih etti

Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen ve şuanda Bundesliga ekibi Köln'de top koşturan 24 yaşındaki Salih Özcan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

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Türkiye'nin Portekiz'e yenilerek FIFA 2022 Dünya Kupası hayalerine veda edilmesi sonrasında güzel bir gelişme yaşandı.

Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen ve şuanda Bundesliga ekibi Köln'de top koşturan 24 yaşındaki Salih Özcan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Köln'de forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım'ın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya doğumlu 24 yaşındaki futbolcunun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a 'Hoş geldin' diyor ve ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz." denildi.

Salih Özcan, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Salih, alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nın formasını giymişti.
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