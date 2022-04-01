Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar: Yazın neler olacak siz düşünün /01 Nisan 2022 20:22

Şahan Gökbakar: Yazın neler olacak siz düşünün

Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıdan olası yangınlar için uyarıda bulundu.

SHABER3.COM

Orman yangınlarına karşı yaptığı yayınlar ve hassasiyetiyle de bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıdan olası yangınlar için uyarıda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçen yaz Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili olarak sık sık yayın yapan, çalışmalara bizzat katılan ve daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yangın söndürme uçaklarının akıbetini soran ünlü komedyen Gökbakar, “Hatırlatma zamanı!” diyerek yeni bir paylaşım yapmıştı.

'2 GÜN SONRA YANGIN ÇIKTI'

Gökbakar'ın uyarısından sadece 2 gün sonra İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.

Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yaşananların ardından sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Gökbakar, "2 aya başlar orman yangınları derken 2 gün sonra çıktı; yazın neler olacak siz düşünün..." değerlendirmesini yaptı.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha iki gün oldu yangın üzerine konuşalı. 2 aya başlar yangınlar derken, 2 gün sonra çıktı. Sorular sorduk hazır mıyız diye? Değiliz belli ki, cevap yok çünkü! Buyrun Izmir Çeşme cayır cayır yanıyor. Bu zamanda böyle ise, yazın neler olacak siz düşünün" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şahan Gökbakar: Yazın neler olacak siz düşünün Sonraki Haber >>

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:47