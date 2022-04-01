Şahan Gökbakar: Yazın neler olacak siz düşünün





Orman yangınlarına karşı yaptığı yayınlar ve hassasiyetiyle de bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıdan olası yangınlar için uyarıda bulundu.geçen yaz Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili olarak sık sık yayın yapan, çalışmalara bizzat katılan ve daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yangın söndürme uçaklarının akıbetini soran ünlü komedyen Gökbakar, “Hatırlatma zamanı!” diyerek yeni bir paylaşım yapmıştı.Gökbakar'ın uyarısından sadece 2 gün sonra İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.Yaşananların ardından sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Gökbakar, "2 aya başlar orman yangınları derken 2 gün sonra çıktı; yazın neler olacak siz düşünün..." değerlendirmesini yaptı.Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha iki gün oldu yangın üzerine konuşalı. 2 aya başlar yangınlar derken, 2 gün sonra çıktı. Sorular sorduk hazır mıyız diye? Değiliz belli ki, cevap yok çünkü! Buyrun Izmir Çeşme cayır cayır yanıyor. Bu zamanda böyle ise, yazın neler olacak siz düşünün" ifadelerini kullandı.