Samanyolu Haber /Gündem / Sahte belgelerle sistematik fişleme yapılmış, beraat bile alsanız silmiyorlar /12 Ekim 2023 20:41

Sahte belgelerle sistematik fişleme yapılmış, beraat bile alsanız silmiyorlar

15 Temmuz sonrası başlayan süreçte KHK ile ile ihraç edilen bir polis memuru, devam eden soruşturmalarda beraat alınsa bile “fişlemelerin silinmediğini” söyledi. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yaşadıklarını anlatan KHK'lı polis, Balıkesir’de görev yaparken ihraç edildiğini belirterek, “Sahte belgeler oluşturulmuş, sahte tanıklar oluşturulmuş bu suretle mahkemeler yanıltılmış. Açılan terör soruşturması neticesinde Emniyet PONET 4 ortamında ve TEMBİS sistematik fişlemeler yapılmış. Soruşturma bitip beraat bile alsanız bu fişlemeleri silmiyorlar” dedi.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Balıkesir’de görev yaparken 15 Temmuz sonrasında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan polis memurunun, soruşturmalardan beraat alınsa bile fişlemeleri silinmediği iddiasını Meclis’e taşıdı.

Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen ve ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, bir polis memurunun 15 Temmuz sonrası uğradığı haksızlıkları anlattı. Polis memuru, soruşturmalardan beraat alınsa bile PONET 4 ve TEMBİS gibi sistemlerden fişlemelerin silinmediğini kaydetti.

Gergerlioğlu’nun paylaşımı şu şekilde: “Ben Mustafa AYDIN Balıkesir İl Emniyette polis iken F…-PDY den açığa alındım hakkımda adli idari soruşturma açıldı 4 ay içinde KHK ile ihraç edildim. 6 sene soruşturmam sürdü 6 yıl sonra Balıkesir 3. Ağır Ceza’da hakkımda adli dava açıldı. 5 ayda dava KESİNLEŞMİŞ BERAAT ile sonuçlandı mesleğe iade için idari dava sürecinde yukarıda bahsettiğim olayları öğrendim. Sahte belgeler oluşturulmuş, sahte tanıklar oluşturulmuş bu suretle mahkemeler yanıltılmış bunlar işin bir boyutu.(iddialarım belgeli ve delilli) bir ikinci konu: açılan terör soruşturması neticesinde Emniyet PONET 4 ortamında Ve TEMBİS (Terörle Mücadele Müdürlüğü Bilgi İşlem Sistemi) sistematik FİŞLEMELER yapılmış. Soruşturma bitip BERAAT bile alsanız bu Fişlemeleri silmiyorlar”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte belgelerle sistematik fişleme yapılmış, beraat... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:36:47