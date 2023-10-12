Sahte belgelerle sistematik fişleme yapılmış, beraat bile alsanız silmiyorlar

Bold Medya'da yer alan habere göre Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Balıkesir’de görev yaparken 15 Temmuz sonrasında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan polis memurunun, soruşturmalardan beraat alınsa bile fişlemeleri silinmediği iddiasını Meclis’e taşıdı.



Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen ve ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, bir polis memurunun 15 Temmuz sonrası uğradığı haksızlıkları anlattı. Polis memuru, soruşturmalardan beraat alınsa bile PONET 4 ve TEMBİS gibi sistemlerden fişlemelerin silinmediğini kaydetti.



Gergerlioğlu’nun paylaşımı şu şekilde: “Ben Mustafa AYDIN Balıkesir İl Emniyette polis iken F…-PDY den açığa alındım hakkımda adli idari soruşturma açıldı 4 ay içinde KHK ile ihraç edildim. 6 sene soruşturmam sürdü 6 yıl sonra Balıkesir 3. Ağır Ceza’da hakkımda adli dava açıldı. 5 ayda dava KESİNLEŞMİŞ BERAAT ile sonuçlandı mesleğe iade için idari dava sürecinde yukarıda bahsettiğim olayları öğrendim. Sahte belgeler oluşturulmuş, sahte tanıklar oluşturulmuş bu suretle mahkemeler yanıltılmış bunlar işin bir boyutu.(iddialarım belgeli ve delilli) bir ikinci konu: açılan terör soruşturması neticesinde Emniyet PONET 4 ortamında Ve TEMBİS (Terörle Mücadele Müdürlüğü Bilgi İşlem Sistemi) sistematik FİŞLEMELER yapılmış. Soruşturma bitip BERAAT bile alsanız bu Fişlemeleri silmiyorlar”