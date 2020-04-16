Salgın yandaş patronlara yarıyor: Devletten müteahhitlere iki kat fazla para









Normal koşullarda 8.3 milyar TL'nin yolcu ve geçiş garantisi adı altında müteahhitlere yapılan ödemeler, yol, köprü ve havalimanları kullanımının azalmasıyla birlikte iki katına çıkacak.





Sözcü'nün haberine göre, bu gelişmelerle birlikte müteahhitler için halkın cebinden 16.3 milyar TL çıkacak. Ayrıca söz konusu yol, köprü ve hava limanlarını kullananlar da toplam 4.4 milyar TL ödemek zorunda kalacak.





İstanbul Havalimanı da işin içine girdi

Yapılan bu hesapların dışında 2 milyarlık TL'lik ek ödeme de İstanbul Havalimanı'na da yapılabilir. Böylece bu yıl müteahhitlere ödenecek para iki katını da geçmiş olacak.





Geçmeyen araçlar için bütçe

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programına göre, Ulaştırma Bakanlığı'nın Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), 8.3 milyar TL'lik bir bütçe ile garanti ödemelerini ödemeyi planlıyordu. Bu bütçe ise yol, köprü ve havalimanlarından geçmeyen araçların parasını müteahhitlere vermek için kullanılacaktı.





Salgından önce de kullanılmıyordu

Salgından önce de söz konusu yapılar vaat edilenin altında kullanılıyordu. Osmangazi Köprüsü yüzde elli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 30, Avrasya Tüneli yüzde altmış beş oranında garanti kullanıma sahipti.