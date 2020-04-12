Salgında Merkez Bankası'nın rezervi iyice erdi

Merkez Bankası'nın (MB) 28 Şubat ile biten haftada 77.5 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 3 Nisan ile biten haftada 58.2 milyar dolara geriledi. Döviz rezervindeki düşüş 13 Mart sonrası corona virüsüne karşı alınan önlemlerin başlaması ve artan kamu döviz arzı nedeniyle hızlandı.





Rezerv düşüşünde döviz arzının haricinde zorunlu karşılık adımları ve reeskont kredi ödemelerinin ötelenmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. 28 Şubat-3 Nisan tarihinde altın ve döviz olmak üzere toplam MB rezervleri ise 107.8 milyar dolardan 89.5 milyar dolara indi.





Kasadaki altın ve döviz rezervleri; ne 12 aylık cari açığı ne de vadesi gelen dış borcu fonlayabilir düzeyde. Türkiye'nin bir yılda ödemekle yükümlü olduğu 174 milyar dolarlık dış borcu var.



