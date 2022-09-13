Şam’dan Türkiye ile görüşmeler için iki şart

AKP iktidarının Suriye’de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz.” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye’nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.





Sözcü'nün haberine göre, Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus Izvestiya gazetesine konuştu. Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden El Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.





"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİNİ ÇEK, SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİL"





Suriyeli vekil, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye topraklarındaki “terör örgütlerine” desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi. El Marjan, “Öncelikle Türkiye, başkasının toprağını işgal ettiğini, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak görülen grupları barındırdığını kabul etmeli. Ayrıca Suriye topraklarından geri çekilmeli. Bunlardan sonra Suriye ilişkileri geliştirmeye hazır olacak.” ifadelerini kullandı.





Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi önünde bazı ciddi engellerin sürdüğünü söyleyen El Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında bazı temaslar olduğunu belirtti.