Şamil Tayyar'ın halay ekibi gündem oldu: Biri tutuklu, biri gözaltında

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük ölçüde yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavak yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kavak'ın gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medyada bir fotoğraf gündem haline geldi.







AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın yeşil alan üzerinde bir grupla halay çektiği anı gösteren fotoğrafta Tayyar'la el ele olan ismin Ökkeş Kavak olduğu görülüyor.













Bununla birlikte fotoğrafta "halay başı" olarak oynadığı görülen isim de dikkat çekiyor. Zira o isim, Nurdağı'nda deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturmada dün tutuklanan AKP'li meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya'dan başkası değil.





Öte yandan polislerce gözaltına alınan Ökkeş Kavak'ın ise adliyedeki işlemleri sürüyor.