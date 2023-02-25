Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar'ın halay ekibi gündem oldu: Biri tutuklu, biri gözaltında /25 Şubat 2023 15:19

Şamil Tayyar'ın halay ekibi gündem oldu: Biri tutuklu, biri gözaltında

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan AKP'li meclis üyesi Yunus Kaya ve gözaltına alınan AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavak'la halay çektiğini gösteren fotoğraf gündem oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük ölçüde yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavak yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kavak'ın gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medyada bir fotoğraf gündem haline geldi.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın yeşil alan üzerinde bir grupla halay çektiği anı gösteren fotoğrafta Tayyar'la el ele olan ismin Ökkeş Kavak olduğu görülüyor.



Bununla birlikte fotoğrafta "halay başı" olarak oynadığı görülen isim de dikkat çekiyor. Zira o isim, Nurdağı'nda deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturmada dün tutuklanan AKP'li meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya'dan başkası değil. 

Öte yandan polislerce gözaltına alınan Ökkeş Kavak'ın ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
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