Niğde'de 5.2 büyüklüğünde deprem!

Niğde Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27’de oldu.





Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.





KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA



Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu ve 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.





AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından Twitter'dan bir paylaşım yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.











