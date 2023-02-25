Samanyolu Haber /Gündem / Deprem soruşturmasında bir ilk: AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı /25 Şubat 2023 14:29

Deprem soruşturmasında bir ilk: AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

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Merkez  üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden olan Gaziantep Nurdağı’nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?
Yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi AKP'li belediye meclis üyesi Yunus Kaya da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.


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