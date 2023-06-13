Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi’nde ilk kura çekildi /13 Haziran 2023 20:31

Şampiyonlar Ligi’nde ilk kura çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde ilk ön eleme turuna katılabilmek için Andorra, San Marino, Karadağ ve İzlanda’dan katılan 4 ekip mücadele edecek. Kazanan, yoluna Devler Ligi’nde devam edecek.

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Andorra, Karadağ, İzlanda ve San Marino ekiplerinin Devler Ligi’nde yer almak için 4 takımın katıldığı Ön Hazırlık Turu kurasında eşleşmeler şu şekilde oldu:

Atlètic Club d’Escaldes (Andorra) – Buducnost Podgorica (Karadağ)
Breidablik (İzlanda) – Tre Penne (San Marino)

FORMAT NASIL İŞLİYOR?

Ön Hazırlık Turu, 27 Haziran’da başlayacak. Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak maçlardan galip çıkan ekipler 30 Haziran’daki finalde karşı karşıya gelecek. Tamamı İzlanda’daki Kópavogur’da oynanacak maçlar sonunda dörtlü finali kazanan ekip, 11/12 ve 18/19 Temmuz tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu’na yükselecek.

Diğer üç takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Şampiyonlar Yolu İkinci Ön Eleme Turu’na katılacak.
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