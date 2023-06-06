Samanyolu Haber /Gündem / Şampiyonu anlattı: Türk kahvesi nasıl yapılır? /06 Haziran 2023 15:22

Şampiyonu anlattı: Türk kahvesi nasıl yapılır?

Ulusal ve uluslararası Türk kahvesi demleme yarışmalarında birçok birinciliği bulunan Koray Erdoğdu ile Anadolu'nun Kayıp Kahveleri Yazarı, Safranbolu Kahve Müzesi Koordinatörü Atilla Narin, Türk kahvesi demlemenin püf noktalarını anlattı.

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Bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Kahve Fuarı, katılımcı ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken farklı söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi workshop ve etkinlikleriyle de büyük ilgi gördü. Ulusal ve uluslararası Türk kahvesi demleme yarışmalarında birçok birinciliği bulunan Koray Erdoğdu ile Anadolu'nun Kayıp Kahveleri Yazarı, Safranbolu Kahve Müzesi Koordinatörü Atilla Narin, Türk kahvesinin tarihsel yolculuğunu ve demlemenin püf noktalarını, doğru bilinen yanlışları anlattı.

TÜRK KAHVESİ NASIL DEMLENMELİ?
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cezve/İbrik şampiyonalarında çok sayıda birinciliği bulunan Koray Erdoğdu, Türk kahvesi yapılırken soğuk suyla demlemenin yanlış olduğunu belirterek, doğru demleme yöntemini şöyle anlattı: 

“Öncelikle nitelikli bir çekirdek seçmeniz gerekiyor. Damak tadınıza göre farklı çekirdeklerden olabilir. Bütün çekirdeklerden Türk kahvesi yapabilirsiniz. Kahveyi taze öğütmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir öğütücünüz yoksa haftalık tüketiminiz kadar alın. Türk kahvesi ince öğütüldüğü için havayla çok fazla temas ediyor ve bu durum da hızlı bayatlamasına neden oluyor. Böyle bir durumda ilk içtiğiniz ile son içtiğiniz kahvenin tadı aynı olmayacaktır."

"Kahveyi demlerken 7-9 gram Türk kahvesini bu da yaklaşık 2 çay kaşığına denk geliyor, cezveye koymak gerekiyor. Klasik Türk kahvesi fincanları 60-70 mililitre su alır. Kesinlikle su soğuk olmamalı. Cezveye önce kahveyi sonra oda sıcaklığında suyu koymak gerekiyor. Suyu önce koyup kahveyi sonra koymak yanlış. Tam çözülme olmadığı için topaklanmaya neden oluyor ve kahvenin tadı ile aroması ortaya çıkmıyor."

"Karıştırıldıktan sonra bir daha ocağın üzerindeyken müdahale etmemek gerekiyor. Ocağa koyduktan sonra maksimum 2 dakikanın üstüne çıkmayacak şekilde demlemeniz gerek. Köpük oluştu fincana dökeyim tekrar ocağa koyayım yapılmaması lazım. Ocaktan cezveyi çektiğinizde ısı tepkimesini keserseniz ısı düşüyor ve tekrar ocağa koyunca artıyor ve kaynama noktasına geliyor, bu da kahvenin acılaşmasına neden olur. Bu yüzden köpük yükselmeye başladıktan sonra tek seferde fincana dökün. Fincana koyduktan sonra birkaç dakika bekliyorsunuz ki bir soğuma ve telvenin oturma süresi olması gerekiyor. Daha iyi bir içim için fincanların da alt kısmı geniş ağız kısmı dar olması gerekli” 


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