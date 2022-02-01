Sanal hac olur mu: Metaverse tartışmasında Diyanet'ten cevap geldi

Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Hac ziyaretlerinin "Sanal Hacerülesved" adı verilen bu girişimle Metaverse evrenine taşınması tartışmalarını da beraberinde getirdi.







Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, konu üzerine Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Metaverse hac’ diye bir şey olamayacağını belirtip "Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın bize bildirmiş olduğu şekliyle haccımızı yapacağız. Bize oradan gelen bir yazı yok. Metaverse ile Kabe’yi gezeceğiz ama bir ibadet söz konusu olamaz. Mesela Arafat’ın belli bir sınırı var. Siz o sınırın dışına çıkamazsınız, toprağa ayağınızın değmesi lazım" dedi.





Bircan, “İstanbul’da bir arkeoloji müzesi nasıl 3D gözlüğü alınarak geziyorsak, Suudi Arabistan’da oradaki mekanların içine yapılan gezi program çalışmasıdır. Kabe’yi tanıtmak için yapılıyor. Mesela şurada Kabe var, Hacerü’l-esved şurada. Tamamen bilgilendirme. Hacca gidecek vatandaşlarımız oraya gittiğinde şaşırmasın diye 3D’li çalışmamız bulunuyor” ifadelerini kullandı.





İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah Tırabzon da "Sanal ile gerçeklik kesinlikle bir olamaz. Sanal olarak Kabe’yi ziyaret edince hacı olmuş olmazsınız, umre yapmış olmazsınız. Dolayısıyla Metaverse ile hac ibadeti diye bir kavram çıkarsa birileri de kalkıp Metaverse ile namaz ibadeti der. Oturduğum yerden sanal alemden namaz kılabilirim sonuçta hissediyorum diyebilir. Fakat bu kesinlikle fıkhi olarak geçerliliği olmayacak bir şeydir" diye konuştu.



