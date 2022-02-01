Benzin ve motorine zam!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının başında 2021 yılı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak belirlenmişti. TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.





Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken EPGİS tarafından yapılan açıklamada, ''02 Şubat 2022 (bu gece yarısından) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 39, motorinde 32 kuruş'' zam yapıldığı duyuruldu.







POMPA FİYATINA YANSIYACAK

EPGİS, yeni zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağını belirtti.



