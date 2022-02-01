Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da panik: Okula silahla geldi /01 Şubat 2022 17:11

Almanya’da panik: Okula silahla geldi

Almanya'nın büyük şehirlerinden Hamburg'da polis, bir okula silahlı bir gencin girdiğini duyurdu.

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Dün ülkenin güneybatısında iki polisin öldürüldüğü Almanya’nın Hamburg kentinde bugün panik ve endişe var…

Bu endişenin sebebi ise Hamburg polis müdürlüğünün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım. Yetkililer Twitter üzerinden Otto Hahn Lisesi’ne silahlı bir gencin girdiğini duyurdu.

Güenlik güçleri, okula gelirken bekleyişin devam ettiği belirtildi.


Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, okulda arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Hamburg’daki Jenfeld bölgesinde meydana gelen olayda silahlı kişinin okul binasına girip girmediği anlaşılmazken saldırganın okul civarında dolaşıp dışarıda olduğu iddia edildi.
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